"Taxa pe teava" a aparut deja pe facturi. Oamenii care stau la bloc sunt nevoiti sa plateasca in plus: ,,O aberatie colosala"

Pe primele facturi de iarna a aparut deja ,,taxa pe teava". Astfel, romanii care stau la bloc trebuie sa scoata din buzunare o suma in plus pentru facturile din iarna acestui an.Presedintele Federatiei Asociatilor de Proprietari din Romania, Radu Opaina, explica faptul ca in primele facturi din aceasta iarna a fost inclusa si "taxa pe teava".Toate apartamentele dintr-un bloc, inclusiv cei care au centrala termica, trebuie sa plateasca o cota comuna de 50% din factura de energie a blocului ... citește toată știrea