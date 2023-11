Cluj-Napoca. Agentia pentru intreprinderi Mici si Mijlocii Cluj-Napoca, institutie aflata in subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, anunta prelungirea inscrierilor la Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii (TIMM), editia 2023 - industria IT & 4.0 - Cluj - Napoca. Firmele doritoare se pot inscrie pe platofoma www.timm-cluj.ro pana in data de 20.11.2023, ora 20.00.TIMM Cluj-Napoca va avea loc in perioada 22-24 noiembrie 2023, la Cluj Innovation Park.Targul se ... citeste toata stirea