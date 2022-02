Terapia Cluj, atenta la razboiul din Ucraina. "Zona medicamentelor nu va avea foarte tare de suferit, dar depinde de cum escaladeaza totul"

Producatorul local de medicamente Terapia Cluj este atent la razboiul din Ucraina. Producatorul de medicamente are deja exporturi, reprezentante pentru vanzarile de medicamente fabricate in Romania sau planuri de extindere in tara atacata de Rusia.In acelasi timp, un alt producator roman de medicamente, Antibiotice Iasi, avea in plan sa intre pe piata vecina cu sase produse proprii."In acest moment suntem foarte atenti la situatia conflictuala din Ucraina, iar in functie de cerintele din zona ... citeste toata stirea