Termene.ro: topul celor mai mari 20 de companii din judetul Cluj. Cele mai multe afaceri se fac cu "activitati de realizare a soft-ului"

Un numar de 135.454 de firme sunt inregistrate ca avand sediul in judetul Cluj. Dintre acestea, in Cluj-Napoca sunt deschise peste 78.100 de firme. In mediul rural se gasesc alte 39.000 de societati comerciale.Cifra de afaceri a tuturor firmelor clujene a fost de 114 miliarde de lei in 2023. Profitul acestora a fost de 12,8 miliarde de lei pentru anul trecut.208.500 de angajati au numarat toate entitatile de afaceri din judetul Cluj in 2023. PIB-ul per capita, care masoara valoarea ... citește toată știrea