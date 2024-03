"Tesla de Cluj" nu s-a prea bucurat de popularitate. Ii vor scadea pretul: Daca ziceam ca-i produsa in Elvetia, ar fi sarit s-o cumpere cu 450.000 de euro

Prima masina electrica romaneasca produsa la Cluj costa aproape o jumatate de milion de euro, insa clientii n-au sarit s-o cumpere. Investitorii se simt nevoiti sa regandeasca proiectul initial si vor opta pentru regandirea unei variante mult mai ieftine, in jur de 200 sau 300.000 de euro, spun acestia.Florin Dehelean, unul dintre cei patru investitori in proiectul primei masini electrice concepute si produse in Romania, a sustinut ca desi prototipul cunoscut drept "Tesla de Cluj" a fost scos ... citește toată știrea