Tesla si-a deschis la Cluj primul show-room din Romania din afara capitalei

Producatorul de masini electrice Tesla a deschis un show-room la Cluj si ii invita in aceasta saptamana pe doritori la test drive, a anuntat compania. Este primul astfel de punct de vanzare in afara Bucurestiului."Ne bucuram sa va invitam la deschiderea unei noi locatii Tesla in Cluj-Napoca", transmite producatorul masinilor electrice. Centrul va fi deschis pe strada Rodnei.Pe parcursul evenimentului, participantii pot face test drive cu vehiculele Model 3 si Model Y.Autoturismele ... citește toată știrea