TESLA vine la Cluj-Napoca! Vezi ce planuri are compania lui Elon Musk

Producatorul american de masini electrice, condus de Elon Musk, va deschide un nou Tesla Center in Romania, la Cluj.Tesla continua sa se extinda in Europa cu locatii fizice, iar urmatoarea investitie in Romania va fi la Cluj-Napoca. Compania este in cautare de terenuri potrivite sau dealeri auto existenti care pot gazdui noul Tesla Center Cluj.Reprezentantii Tesla au declarat: "Atentie, Cluj! Cautam reprezentante auto potrivite pentru un nou Tesla Center in Cluj-Napoca", conform publicatiei