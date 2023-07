In fiecare luna, mii sau poate chiar zeci de mii de persoane din Romania intra in concediu pentru cresterea copilului. Acest lucru poate afecta, intr-o oarecare masura, productia economica a tarii, astfel ca autoritatile au cautat solutii pentru a incuraja persoanele aflate in concediu de crestere a copilului sa revina mai repede la munca.Un ajutor in acest sens il reprezinta asa-numitele tichete de cresa cu ajutorul carora persoanele aflate in concediu de crestere a copilului pot plati, ... citeste toata stirea