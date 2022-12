Timis vs. Cluj: cele mai puternice doua judete ca business din Romania dupa Bucuresti-Ilfov, doua modele de crestere diferite. "Antreprenoriatul sufera in Timis. Este foarte comod sa lucrezi intr-o multinationala sau la stat"

Doar doua companii antreprenoriale (International Alexander din transporturi si producatorul de lactate Simultan) se afla intre cele mai mari 30 de companii private din judetul Timis, in timp ce in Cluj sunt cinci firme controlate de antreprenori intre cele mai puternice 30 din judet, alte cateva businessuri mari create de antreprenori, in special in zona IT&C, precum Net Brinel sau Fotech trecand recent sub steag strain.Timisul a devenit din 2000 incoace cel mai puternic judet din Romania ... citeste toata stirea