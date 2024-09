Tinerii cauta locuri de munca la inceput de an universitar. Platforma de job-uri: Cei mai multi candidati vin din Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov

Apropierea inceperii noului an universitar a reactivat segmentul de candidati foarte tineri pe piata muncii, cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, arata datele platformei de locuri de munca eJobs. Astfel, in ultima luna a crescut nu doar numarul de aplicari pe acest tronson de varsta, ci si numarul de candidati nou intrati in platforma, fiind inregistrate 26.000 de conturi noi pe eJobs.ro. Numarul reprezinta aproape jumatate din totalul conturilor nou create in acest interval de timp, ... citește toată știrea