Tinerii clujeni raman "blocati" in casele parintilor pana dupa 30 de ani. Cauza: preturile RECORD la imobiliare in Cluj sau traditionalismul "fusta mamei"?

Tinerii imbatranesc in casa parintilor: provocari financiare si sociale intr-un oras cu preturi imobiliare recordIn Cluj-Napoca, fenomenul tinerilor care continua sa locuiasca impreuna cu parintii este unul tot mai vizibil, oglindind tendinta generala din Romania. Potrivit Eurostat, tinerii romani parasesc casa parinteasca in medie la varsta de 28 de ani, baietii ajungand sa faca acest pas chiar la 30 de ani, iar fetele la 25.4 ani. Acest lucru se intampla intr-un context in care aproape 40% ... citește toată știrea