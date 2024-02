Tinerii renunta la locuintele prin credit: "Nu imi mai trebuie la 60 de ani sa fiu proprietar"

Tinerii nu mai vor locuinte cumparate prin credit la banca pentru 30 de ani si prefera chiria. Acestia refuza ideea de a se indatora la banca zeci de ani pentru o locuinta.Statul in chirie devine din ce in ce mai atractiv in zilele noastre, in detrimentul creditelor pentru locuinte. La acest fenomen au contribuit din plin recentele evolutii de pe piata bancara, cu explozia dobanzilor si inasprirea conditiilor de creditare, potrivit manager.ro.Multi tineri de pana in 30 de ani sunt de parere ... citește toată știrea