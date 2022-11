Tise: Clujana are datorii de 5 milioane de lei. Datoria nu este foarte mare

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat ca fabrica Clujana are datorii de 5 milioane de lei."In trecut a intrat in doua proceduri de reorganizare, doua tentative de faliment. Pentru a securiza ce avea acolo, Consiliul Judetean a intrat si a preluat in proprietate aceste bunuri. Brandul Clujana e inregistrat la OSIM si e proprietatea firmei, iar acest brand el e cel care poate sa fie baza de repornire pentru o noua fabrica, care nu poate sa dispara niciodata.Actualmente, ... citeste toata stirea