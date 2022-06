Top 10 cele mai mari banci dupa active in 2021. Bancile straine au intrat in amortire. Creditarea se bazeaza pe bancile romanesti. Banca Transilvania, CEC Bank si EximBank, cele mai mari cresteri ale activelor in 2021, de peste 20%. CEC Bank a depasit Uni

Topul celor mai mari zece banci din Romania in 2021 evidentiaza o ascensiune puternica a activelor bancilor romanesti, pe fondul intensificarii creditarii, Banca Transilvania (locul 1 in top), CEC Bank (locul 6) si EximBank (locul 10) inregistrand cele mai mari cresteri anuale ale activelor, de peste 20%.Banca Transilvania, care a devenit in 2018 in premiera liderul pietei bancare romanesti, s-a detasat in 2021 de restul plutonului, ajungand la active de 125 mld. lei, in crestere cu 21% fata ... citeste toata stirea