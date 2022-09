Top 10 domenii cu cea mai mare pondere de angajari a absolventilor. Se ofera salarii de 4.500 de lei pentru tinerii fara experienta

Potrivit unui sondaj recent realizat de BestJobs, aproape 80% dintre tinerii studenti romani au de gand sa se angajeze in timpul studiilor. Dintre acestia 46% vor sa se angajeze in domeniul pe care il studiaza, in timp ce pentru aproape 44% nu conteaza domeniul, ci doar sa isi asigure independenta financiara."Cu un deficit mare de personal si multe locuri de munca disponibile aEuro- doar pe Bestjobs sunt la aceasta ora 39.200 de joburi aEuro- este un moment interesant, cred, ca absolventii si ... citeste toata stirea