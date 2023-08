Patru companii publice si alte patru din sectorul IT se afla printre cei mai mari zece angajatori ai Clujului, conform datelor agregate de portalul topfirme.com, care nu include companii financiare (BT).Judetul Cluj are 196.855 angajati si concentreaza aprope 5% (4,90%) din totalul de angajati ai tarii, potrivit topfirme.ro.Primul loc in clasamentul care analizeaza datele declarate pentru 2022 la Ministerul Finantelor, compania cu cel mai mare numar de angajati este Distributie Energie ... citeste toata stirea