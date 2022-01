Top cele mai cautate cartiere din Cluj. Care e cel mai verde cartier al orasului, cel cu o "infrastructura demna de apreciat" sau cu servicii la indemana?

"Cel mai verde cartier al orasului", cartierul cu servicii la indemana sau cu o "infrastructura demna de apreciat" - sunt, toate, cartiere traditionale ale orasului, si apar intr-un clasament al celor mai cautate si sigure zone din Cluj-Napoca, realizat de portalul imobiliar Storia. Nici macar unul dintre numele de top 3 nu e al vreunei zone recent dezvoltate in anii de avant imobiliar. Si-a facut, totusi, loc in clasament Florestiul. Aceasta in contextul in care Cluj-Napoca e punct fierbinte ... citeste toata stirea