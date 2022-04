TOP Cele mai mari lanturi de magazine din Romania, in functie de afaceri

Lidl, Kaufland si Carrefour sunt cele mai mari firme de retail din Romania, dupa afacerile din 2020,arata o analiza KaysFin. Cifra de afaceri in domeni a crescut constant. In 2021, aceasta a crescut cu aproape 10% fata de 2019 si a fost cu 97% peste rezultatul din 2011, atingand nivelul estimat in analiza de anul trecut dedicata acestei piete, de aproape 130 de miliarde de lei in 2020. Pentru 2021 analistii KeysFin estimeaza depasirea pragului de 142 de miliarde de lei pe fondul avansului ... citeste toata stirea