Orasul lituanian Vilnius urca pe primul loc in clasamentul "business friendly", urmat de Praga (Cehia), Kiev (Ucraina), LodLs (Polonia) si Tallinn (Estonia).Emerging Europe a analizat care sunt orasele prietenoase din punct de vedere economic, in functie de opt categorii: brand, potential economic, climat de business, sprijin puternic al autoritatilor locale in materie de business, bazin de talente, infrastructura si conectivitate si dezvoltarea oraselor inteligente.Pentru prima data de la ... citeste toata stirea