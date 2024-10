Top constructori autostrazi: Ozaltin, UMB si Dimex 2000 au avut cele mai mari progrese in august

Turcii de la Ozaltin ocupa in august primul loc in topul constructorilor de sosele de mare viteza din Romania, cu lucrari la "Autostrada Ford Otosan". Grupul UMB si Dimex 2000 sunt urmatorii clasati, cu lucrari la A7, A3 si Drum Expres Turda - Tureni.Asocierea condusa de firma din Turcia Ozaltin revine pe primul loc in topul constructorilor de autostrazi in luna august, dupa ce in iulie fusese detronata. In ultima ... citește toată știrea