Top judete in functie de salarii. Ce domenii au fost cele mai bine platite in 2021

Marile orase atrag tinerii ca un magnet si ii si pastreaza acolo datorita salariilor mai bune.In anul 2021, salariile medii nete din Romania au fost cuprinse intre 2.624 de lei in Teleorman, si 4.562 de lei in Bucuresti, potrivit statisticiromania.ro.Salariul mediu net in anul 2021, la nivel national, a fost 3.041 de lei, adica aproximativ 615 euro.Topul salariilor medii nete pe judete - 2021Bucuresti - 4.562 leiCluj - 4.183 leiTimis - 3.802 leiSibiu - 3.550 leiIlfov - 3.512 leiIasi - 3. ... citeste toata stirea