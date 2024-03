Topul bancilor mari dupa active in 2023. Bancile mari din top zece si-au majorat activele cu 10%-35% in 2023, peste inflatie. Pe primul loc e o banca din Cluj

Majoritatea bancilor mari din Romania din top 10 au reusit in anul 2023 sa-si majoreze activele fata de 2022, cu ritmuri de crestere osciland de la 10% la 35%, peste inflatie, in timp ce activele nete la nivelul intregului sistem bancar au facut anul trecut un salt de aproape 15%, pana la un record de peste 803 mld. lei. In top 10, doar OTP Bank Romania a inregistrat anul trecut o usoara scadere a activelor fata de 2022.Anul 2023 a adus si un profit record la nivelul sistemului bancar ... citește toată știrea