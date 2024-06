Topul celor mai mari mall-uri din Romania dupa cifra de afaceri. Unul e din Cluj

Baneasa Developments, operatorul Baneasa Shopping Center, AFI Palace Cotroceni si Iulius Mall Timisoara sunt in topul celor mai puternice mall-uri din Romania, in functie de cifra de afaceri din 2023, potrivit datelor publicate pana in acest moment pe Termene.ro, conform Economedia. In clasament apare si Iulius Cluj. La capitolul profit, mall-ul Baneasa conduce, fiind cel mai profitabil centru comercial din 2023, alaturi de Militari Shopping Center si de Societatea Dezvoltare Comercial Sudului, ... citește toată știrea