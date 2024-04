Topul celor mai mari producatori de paine din Romania. Printre cele mai mari companii din sector se afla si una cu fabrica in Cluj

Vel Pitar, companie controlata de mexicanii de la Bimbo, Tinervis, compania care opereaza simigeriile Luca, si belgienii de la La Lorraine sunt cei mai importanti jucatori din piata painii, conform datelor din 2022 publicate de Economedia, acesta fiind cel mai recent an pentru care companiile au bilanturile depuse. Cele mai mari cinci companii cumuleaza afaceri de aproximativ 2 miliarde de lei si toate si-au crescut afacerile in 2022, un an in care s-au atins preturile record la paine in ... citește toată știrea