Topul celor mai mari scumpiri din Romania: "Am ajuns sa plangem cand vedem untul la 20 de lei!"

Preturile din Romania au luat-o razna in 2022, dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia si Ucraina. S-au scumpit carburantii, alimentele si medicamentele.In aceste conditii, produsele de baza vor fi si mai scumpe! Astfel, zaharul a inregistrat o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, si preturile la unt (plus 43,43%), dar si la ulei s-au majorat cu 40,66%. Energia electrica s-a ... citeste toata stirea