Topul celor mai profitabile banci mari in S1/2022. BCR, Banca Transilvania si BRD sunt pe podium, urmate de Raiffeisen si UniCredit. Castigurile celor mai profitabile 3 banci depasesc 2,5 mld. lei, adica peste 50% din castigul sistemului bancar

Bancile mari au raportat pentru primul semestru (S1) din 2022 preponderent profituri in crestere comparativ cu nivelurile din S1/2021, in conditiile majorarii creditarii si a cresterii veniturilor odata cu ascensiunea dobanzilor, dupa saltul ROBOR, dar si ca urmare a scaderii costului riscurilor si a provizioanelor.Cele mai profitabile trei banci mari au fost in S1/2022 BCR, Banca Transilvania si BRD-SocGen, cu castiguri cumulate de peste 2,5 mld. lei, adica mai mult de jumatate din castigul ... citeste toata stirea