Bancile mari au obtinut in primul semestru (S1) din 2023 profituri in crestere cu procente cuprinse intre 7% si 70% comparativ cu castigurile din S1/2022, in conditiile majorarii creditarii si a veniturilor, evolutia castigurilor fiind influentata si de nivelul ridicat al dobanzilor dupa saltul inflatiei, dar si de costul mic al riscurilor si provizioanele reduse.Pe medie, profiturile bancilor mari au crescut cu 40% fata de S1/2022, arata Ziarul Financiar.Dobanzile incasate de banci la ... citeste toata stirea