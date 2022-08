Topul celor mai scumpe orase din Europa. Clujul se remarca cu diferenta fata de media nationala: Preturi cu peste 50% mai mari

Romania se afla printre tarile analizate in care preturile la apartamentele din marile orase depasesc media nationala, iar Cluj-Napoca se remarca cu o diferenta de peste 50%. Ca accesibilitate, Romania e pe locul 7. In clasamentul pe orase, cel mai scump din tara noastra este Cluj-Napoca.Romania se afla pe locul al doilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte, dupa Bosnia si Hertegovina, conform studiului Deloitte Property Index 2022, realizat in 23 de tari si 68 de orase, cu ... citeste toata stirea