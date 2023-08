Dacia este brandul favorit de romanii care au ales sa isi cumpere o masina prin programele Rabla Clasic si Plus, cu 6.594 de masini prin Rabla Plus si 23.910 de masini prin Rabla Clasic, potrivit datelor transmise de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) la solicitarea Economedia.In topul brandurilor preferate de romanii care au accesat programul Rabla Plus se afla si Tesla, cu 1.084 de masini si Volkswagen cu 989 de masini.In ceea ce priveste programul Rabla Clasic, ... citeste toata stirea