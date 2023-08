In plin sezon de concedii si canicula, o iesire la strand sau piscina e una dintre optiunile luate in calcul de locuitorii marilor orase. Cat costa insa o astfel de iesire? Platforma Clubulcopiilor.ro face o trecere in revista a ofertelor, iar Clujul e printre cele mai scumpe orase si la acest capitol."Cu preturile in crestere o astfel de iesire poate fi foarte costisitoare: bilete de intrare, racoritoare, servirea unei mese, poate si cumpararea unui costum nou de baie, aripioare de inot ... citeste toata stirea