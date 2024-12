Tot mai multe afaceri din Cluj au ajuns ,,pe butuci"! Numarul firmelor care au intrat in insolventa este in crestere/Care sunt cele mai afectate domenii

Numarul firmelor si PFA-urilor din Cluj care au intrat in insolventa a crescut! Concret, Clujul se afla pe locul trei in clasamentul cu cele mai multe afaceri intrate in insolventa, fiind depasit doar de Bucuresti si Bihor.In perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2024, au fost inregistrate in Cluj 398 de insolvente, cu 23,99% mai mult, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.,,Campioane" la insolventa in primele 10 luni din 2024 au fost Bucuresti cu 1.053 insolvente (minus 2,86%), Bihor, ... citește toată știrea