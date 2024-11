Tot mai multe afaceri din Cluj pun lacatul pe usa! Numarul firmelor dizolvate a crescut in ultimul an/Care este cel mai afectat domeniu

Numarul firmelor dizolvate la Cluj, in primele noua luni din 2024 a ajuns la 1.557. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, numarul a crescut cu 4,43%.Acest numar ne pune in topul judetelor cu cele mai multe dizolvari alaturi de Bucuresti cu 6.184 de firme, in crestere cu 5,44% fata de primele noua luni din 2023.Constanta cu 1.644, unde s-a inregistrat o crestere de 21,58%, Constanta cu de 1.321 firme dar cu o scadere de 24,45% si Ilfov cu 1.351 firme dizolvate si o crestere de 19, ... citește toată știrea