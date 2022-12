Tot mai multi romani apeleaza la firmele de catering pentru masa de Craciun. La Cluj, pretul unui pachet poate ajunge si la 1000 de lei

Tot mai multi romani apeleaza la firmele de catering pentru masa de Craciun. Nu putini sunt cei care vor comanda toate preparatele de la firmele de catering sau de la restaurante. Asta pentru a petrece mai mult timp cu familia, in loc sa stea in bucatarie. Anul acesta insa, meniurile sunt mai scumpe si cu 30% fata de 2021.Cine are nevoie de ajutor pentru a pune pe masa festiva preparate traditionale, va trebui sa plateasca mai mult. La Cluj, pretul meniului pentru 2 persoane poate incepe de la ... citeste toata stirea