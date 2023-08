Tot mai putine autorizatii de constructie se elibereaza in Cluj, in primul semestru numarul a scazut cu sute fata de aceeasi perioada a anului trecut.Astfel, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate in urma cu putine momente, in primul semestru din an in Cluj au fost eliberate un numar de 869 de autorizatii de construire, cu 286 mai putine decat in aceeasi perioada a anului trecut.In iunie in judetul Cluj s-au eliberat 152 autorizatii de construire pentru cladiri ... citeste toata stirea