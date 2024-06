Tot mai putine firme deschise la Cluj. Cate societati comerciale au fost infiintate in primele patru luni ale anului 2024

Cu toate ca judetul Cluj se afla in primele cinci locuri la numarul de firme noi deschise in primele patru luni din acest an, o comparatie cu perioada similara de anul trecut, arata o usoara scadere, mai exact 9%.Conform datelor oferite de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in ceea ce priveste numarul de persoane fizice si juridice, acestea au scazut in primele patru luni cu aproape 5% fata de aceeasi perioada mentionata anterior, din 2023. Dintr-un numar de 49.210, putin peste ... citește toată știrea