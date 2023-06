Toti absolventii de liceu sau facultate pot beneficia lunar de bani din partea statului! Tot ce trebuie sa faca este sa completeze o cerere.Este vorba despre o indemnizatie de somaj pe care o pot primi toti absolventii de liceu sau facultate in cazul in care se inregistreaza la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in termen de 60 de zile de la terminarea cursurilor. Anuntul a fost facut chiar de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti intr-un comunicat preluat de ... citeste toata stirea