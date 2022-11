Toti consumatorii de energie electrica, obligati sa suporte o noua taxa. Guvernul a publicat ordonanta de urgenta

Contoarele inteligente de masurare a consumului vor fi obligatorii in toate locurile de consum din Romania in urmatorii sase ani, potrivit unei decizii a Guvernului. Asadar, toti consumatorii de energie electrica, industriali sau casnici, vor fi obligati sa suporte o noua taxa sau cel putin o parte din costuri.Montarea unui astfel de contor inteligent costa sub 100 euro in ultimii ani. In prezent, aceste contoare sunt montate de distribuitori, costurile pentru montarea lor fiind recuperate ... citeste toata stirea