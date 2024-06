Traficul de posta aeriana se dubleaza in 5 ani la Cluj pe fondul cresterii comertului online. Raport: "orientarea companiilor aeriene asupra dezvoltarii traficului de marfa va fi segment de rezistenta in viitorul apropiat"

Volumul de marfuri transportate pe cale aeriana din Cluj se dubleaza in cinci ani la Cluj, estimarile aeroportului din oras - al doilea cel mai mare din tara - sunt ca tendinta va continua pana in 2030 pe fondul cresterii comertului electronic.Informatia apare in raportul anual al aeroportului din Cluj, publicat in urma cu cateva saptamani. In anul 2023, traficul aerian de marfa si posta de pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj a crescut cu aproximativ +7% fata de anul 2022, de la un ... citește toată știrea