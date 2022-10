Traiul romanilor s-a scumpit considerabil in ultimii ani: "Cel mai greu an din ultimele doua decenii"

Rata inflatiei s-a apropiat de 16%. In topul scumpirilor la capitolul produse alimentare sunt cartofii, uleiul, faina. Pretul cartofilor a urcat spectaculos cu 42,83%. Scumpiri fata de anul trecut sunt si la energie, gaze si combustibili.Traiul zilnic al romanilor este din ce in ce mai costisitor. Inflatia a ajuns la 15,9% si ii lasa pe multi oameni fara bani in buzunare.Preturile unor produse s-au dublat, iar puterea de cumparare este vizibil afectataDe exemplu, daca plecati cu 50 de lei la ... citeste toata stirea