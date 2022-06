Transferurile tale prin Revolut "lasa urme!". Cum te poate prinde ANAF -ul

Presedintele ANAF, Lucian Heius, a spus ca nstitutia stie totul si despre banii incasati prin Revolut sau alte aplicatii similare."Bineinteles ca stie. Revolut deja este o banca. Mai sunt acele platforme de plati. Orice suma de bani care se misca deja printr-un cont, lasa urme. In momentul in care pui niste bani intr-un cont si le-ai dat drumul si ajung in altul, daca ajungi intr-o investigatie, se poate gasi orice", a spus Lucian Heius la Hotnews.Acesta spune ca cei care cred ca nu pot fi ... citeste toata stirea