Transportul aerian de marfuri a crescut in primele luni ale anului cu aproape 42%. Cum sta Clujul?

Transportul aerian de marfuri (inclusiv posta) a crescut, in primul trimestru al acestui an, cu 41,8%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 8.966 tone la 12.711 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, citate de Agerpres si Economedia.Transportul aerian de marfuri a crescut, in primul trimestru al acestui an, cu 41,8% fata de aceeasi perioada a anului trecutCele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de marfuri s-au inregistrat pe ... citeste toata stirea