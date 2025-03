Transportul aerian de pasageri a crescut in 2024 cu 6%, depasind pragul de 26 milioane de pasageri, 2 milioane au zburat prin Cluj

Transportul aerian de pasageri a crescut in 2024 cu 6%, depasind pragul de 26 milioane de pasageri, de la 24,5 in anul anterior, arata datele Institutului National de Statistica.Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile "Henri Coanda" din Bucuresti, aproape opt milioane de pasageri imbarcati si aproape la fel de multi debarcati, si "Avram Iancu" Cluj-Napoca, cu 1,6 milioane imbarcati si aproximativ la ... citește toată știrea