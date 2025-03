Transportul aerian de pasageri a crescut in 2024 cu 6%. Peste 3 milioane pe Aeroportul Cluj

Transportul aerian de pasageri a crescut in 2024 cu 6%, ajungand la 26.000.800 pasageri, de la 24.536.800 pasageri in anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Aeroportul Cluj, peste 3,2 milioane de pasageri in 2024Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile Henri Coanda-Bucuresti, cu 7.981.300 pasageri imbarcati si 7.958.600 pasageri debarcati, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 1.648.300 pasageri ... citește toată știrea