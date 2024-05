Tranzactia prin care compania ceha Agrofert, controlata de fostul premier Andrej Babis, preia firma clujeana de comert cu cereale East Grain a fost autorizata de Comisia Europeana / "Cea mai importanta investitie externa in agrobusinessul romanesc din ult

Comisia Europeana a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind concentrarile economice, achizitionarea unui pachet majoritar de actiuni la compania East Grain din Romania de catre Agrofert din Cehia, potrivit unui comunicat al executivului european.Tranzactia se refera in principal la comertul cu cereale, seminte oleaginoase, furaje pentru animale si ingrasaminte minerale, arata g4food.ro.Comisia a concluzionat ca tranzactia notificata nu ar ridica probleme de concurenta, avand in vedere ... citește toată știrea