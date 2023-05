RebelDot, companie de dezvoltare de software din Cluj, inclusa de Financial Times in cea mai recenta editie a Top 1.000 de companii cu cea mai rapida crestere din Europa, preia pachetul majoritar de actiuni la steepsoft AI, companie romaneasca specializata in dezvoltarea de solutii AI.Odata cu preluarea steepsoft AI, RebelDot estimeaza o pondere de 10% - 15% a proiectelor de inteligenta artificiala in cifra de afaceri a companiei din acest an. Cresterea vanzarilor RebelDot in 2023 va depasi ... citeste toata stirea