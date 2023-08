Tranzactii de inchiriere totalizand peste o jumatate de milion de metri patrati pe piata industriala si de logistica in primele sase luni, peste o treime reprezinta preinchirieri in proiecte cu livrare in 2024, arata o analiza de profil.Companiile au inchiriat in prima jumatate a anului aproape 550.000 metri patrati de spatii logistice si industriale, peste o treime reprezentand contracte de preinchiriere, in special in proiecte care urmeaza sa fie livrate anul viitor. In schimb, arata ... citeste toata stirea