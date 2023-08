Numarul tranzactiilor din piata imobiliara locala a inregistrat in luna iulie o crestere cu 16% comparativ cu iunie, pana la 12.252, potrivit datelor oficiale publicate recent de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).La nivel national, aceasta este a treia cea mai buna luna din an, dupa lunile martie si mai, noteaza o analiza a Storia.ro si OLX Imobiliare.Evolutia a fost sustinuta de numarul in crestere de tranzactii inregistrate in principalele orase din tara . ... citeste toata stirea