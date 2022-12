Trei cercetatori, intre care un clujean, atrag atentia intr-un studiu economic cu privire la riscul ca romanii cu venituri mai mici in special pensionarii, sa resimta mai acut cresterea preturilor cauzata de inflatie. Situatia sistemului de pensii e "de o

Trei cercetatori, intre care un clujean, atrag atentia intr-un studiu economic cu privire la riscul ca romanii cu venituri mai mici in special pensionarii, sa resimta mai acut cresterea preturilor cauzata de inflatie. "In 2023, numarul de persoane expuse riscului de saracie va creste daca autoritatile nu utilizeaza in cel mai scurt timp posibil toate instrumentele monetare si non-monetare pentru a tempera inflatia", arata acestia.Cei mai saraci romani au ajuns sa resimta o rata medie a ... citeste toata stirea