Compania Alstom ar trebui sa livreze pe 25 noiembrie primul tren dintre cele 37 rame electrice RE-IR1 din contractul semnat in 2022. Trenul va sosi la Bucuresti in perioada 2-3 decembrie 2023, dupa care va intra in procedurile de preluare de catre ARF, anunta Autoritatea pentru Reforma Feroviara.Primul tren ar fi trebuit sa ajunga in vara, dar au fost intarzieri de productie.In 2024, operatorul selectat, CFR Calatori ar trebui sa puna trenul in circulatie si mai multe rame vor sosi la anul. ... citeste toata stirea