Tribunalul Bucuresti a declarat falimentul Euroins, in urma cererii formulate de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF). Anterior, in luna mai, Tribunalul Bucuresti a amanat cu doua saptamani decizia privind cererile de intrare in faliment a companiei Euroins, urmatorul termen fiind pe 9 iunie. Politele de asigurare emise de Euroins Romania mai sunt valabile 90 de zile incepand de astazi, subliniaza ASF, conform Economedia. Decizia din data de 09 Iunie 2023 nu este definitiva. ... citeste toata stirea